PM reage a tentativa de assalto a ônibus e mata suspeito no Rio

RIO - Uma tentativa de assalto a ônibus na Avenida Francisco Bicalho, na região central do Rio de Janeiro, deixou uma pessoa morta e outra ferida, na manhã desta terça-feira, 2, na altura da Estação Leopoldina. Segundo a Polícia Militar, um PM que estava no veículo teria reagido ao anúncio do assalto e atirado contra os três criminosos.

Um deles, um adolescente de 17 anos, morreu na hora. O segundo ferido foi levado para o Hospital Souza Aguiar, no centro, e o último fugiu. Equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar realizam buscas para tentar prendê-lo.

O ônibus fazia a linha 2336-Campo Grande/Castelo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a polícia, com os suspeitos, os policiais apreenderam um revólver calibre 38. A Divisão de Homicídios vai investigar o caso.