PM recupera carro roubado de policial e prende criminoso no Rio

RIO – Policiais militares recuperaram o carro roubado de um policial e prenderam o criminoso durante patrulhamento de rotina na madrugada deste domingo, 27, no Rio. A ação, do Grupo de Ações Táticas do 41º Batalhão de Polícia Militar de Irajá, ocorreu em um dos acessos ao Complexo da Pedreira, na zona norte do Rio.

De acordo com a PM, os agentes suspeitaram da atitude do motorista e o abordaram. Na revista, os policiais apreenderam uma pistola, além da farda e documentação do policial que tinha sido roubado momentos antes, na Avenida Brasil, na mesma região.

O policial, que fazia o registro do roubo no 40ª Distrito Policial (Honório Gurgel), foi conduzido para a 39ª DP Pavuna, que funcionava como Central de Flagrantes, onde o caso foi registrado.