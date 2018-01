PM reforça segurança em favela onde jornalistas viraram reféns

A polícia militar continuava na tarde deste domingo, 01, ocupando a favela do Batan, em Realengo, na zona Oeste do Rio, onde repórteres do jornal impresso O Dia foram mantidos em cárcere privado e torturados. Veja Também: Jornalistas são capturados e torturados em favela carioca De acordo com a PM, os policiais iniciaram a operação no fim da tarde deste sábado, 30, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e apreender armas, que teve continuidade neste domingo. Até às 14 horas, haviam sido apreendidos três revólveres, 127 botijões de gás cheios, 55 botijões vazios e material de TV a cabo. Ninguém foi preso até agora. Uma repórter, um fotógrafo e um motorista do jornal "O Dia" foram seqüestrados e mantidos em cárcere privado, quando faziam uma reportagem na favela do Batan, sobre a ação das milícias, que são grupos paramilitares que dão suposta proteção aos moradores em troca de dinheiro e do domínio da região.