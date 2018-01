PM usa gás de pimenta para dispersar torcedores argentinos na praia de Copacabana

A ciclovia chegou a ficar interditada e um homem vestido como o Papa Francisco levava uma réplica da taça da Copa do Mundo, acompanhando o grupo em carro aberto. O trânsito ficou lento no local. Apesar das provocações, o clima com a torcida brasileira era de tranquilidade.

Quando o grupo estava na altura do posto 4, alguns deles tentaram fechar ocupar uma das pistas da Avenida Atlântica. A PM utilizou gás de pimenta para dispersá-los, mas não houve confrontos, informou a assessoria de imprensa da corporação. Policiais do 19º Batalhão, do Batalhão de Grandes Eventos e do Batalhão de Choque reforçam o policiamento no local.