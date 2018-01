PMs resgatam adolescente que seria executado em favela do Rio

Um adolescente de 15 anos foi salvo por policiais militares de ser executado por traficantes da favela Baixa do Sapateiro, na zona norte do Rio, na manhã deste domingo. O garoto foi levado pelos bandidos porque havia estado num baile funk na Nova Holanda durante a madrugada. As duas comunidades do Complexo da Maré são dominadas por facções criminosas rivais, que disputam o controle dos pontos de venda de drogas - a Baixa do Sapateiro, pelo Comando Vermelho; a Nova Holanda, pelo Terceiro Comando Puro -, daí o seqüestro. Policiais do batalhão da Maré foram avisados do crime por moradores do complexo. Eles foram então à Baixa do Sapateiro em busca do garoto. Os traficantes reagiram à investida policial com tiros. Ninguém ficou ferido. Segundo informações passadas pela Polícia Militar, os bandidos se preparavam para matar o adolescente quando os policiais chegaram à favela. Ele acabou sendo liberado durante a fuga dos traficantes. A rivalidade entre as facções criminosas do Rio provocou a morte do dublê Claudio Luciano da Silva, de 33 anos, na quinta-feira. Ele foi assassinado por ter sido identificado como morador do Morro do São João (zona norte). Os assassinos eram do Morro dos Macacos, vizinho ao São João - assim como no caso da Nova Holanda e da Baixa do Sapateiro. Armados de fuzis, os traficantes alvejaram Silva nas pernas, na barriga e na cabeça. No Morro dos Macacos, quem domina o tráfico é o grupo Amigos dos Amigos, enquanto o São João é dominado pelo Comando Vermelho.