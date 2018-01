Polícia abre inquérito para investigar ameaças a Tico Santa Cruz

Venho recebendo ameaças de morte constantemente! Mas sigo lutando pelo que acredito. No entanto as ameaças se intensificaram e passaram a ser contra meus filhos. Isso não vou permitir! Fui recebido pelo Secretário de Segurança pública do Rio de Janeiro - José Mariano Beltrame que me orientou e me conduziu aos passos que foram tomados, tanto na denúncia junto à DRACO quanto com relação à minha Segurança e da minha família. Obrigado a todos que foram solidários! Agora é com a Polícia e a Justiça. Publicado por Tico Santa Cruz em Sexta, 26 de fevereiro de 2016