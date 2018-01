Polícia apreende 57 veículos de transporte clandestino no Rio

A operação que a Polícia Civil e o Departamento de Transportes Rodoviários (Detro), da Secretaria de Transportes, estão realizando desde as 8 horas deste sábado na zona Norte do Rio de Janeiro já apreendeu 57 veículos que faziam transporte irregular de passageiros. A operação de "ordenamento urbano" foi deflagrada pela Polícia após denúncias sobre circulação de transporte irregular, combustível adulterado em postos de gasolina, funcionamento de lan-houses sem devida autorização e furto de sinais de TVs a cabo na Zona Oeste. Participam cerca 400 de policiais civis de várias delegacias da capital e 21 fiscais do Detro. A operação também conta com 130 viaturas, um carro blindado e dois helicópteros. A Polícia Civil só deverá divulgar os resultados de suas ações no fim do dia.