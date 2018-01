Polícia apreende 800 kg de maconha em favela da zona norte do Rio

RIO - Enquanto a presidente Dilma Rousseff entregava 564 apartamentos no conjunto Nova CCPL, em Manguinhos, zona norte do Rio, na manhã deste domingo, 1º, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local apreenderam 800 quilos de maconha e uma balança de precisão em uma das favelas do complexo.

Com apoio do Batalhão de Ações com Cães (BAC), os policiais patrulhavam um beco na Rua Fiscal Monteiro, quando os animais sentiram o cheiro da droga. O material foi encontrado em uma casa na localidade conhecida como Vila Turismo e o caso, registrado na 21ª Delegacia de Polícia (Bonsucesso).