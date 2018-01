Polícia apreende drogas e bombas caseiras no Rio A polícia militar apreendeu durante patrulhamento, por volta das 9 horas desta quarta-feira, 20, 19 artefatos explosivos, 200 sacolés de cocaína e um revólver calibre 38, na praia da Rosa, na Ilha do Governador, subúrbio do Rio. Uma viatura da PM se deparou com vários suspeitos, que fugiram ao ver a presença dos policiais. Segundo a PM, ninguém foi preso.