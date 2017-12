Polícia apreende quatro fuzis e 500 munições na Ponte Rio-Niterói

RIO - Dois homens foram presos na madrugada desta terça-feira, 16, na Ponte Rio-Niterói com quatro fuzis, carregadores e quase 500 munições. O motorista, de 34 anos, e o passageiro, de 21, que não tiveram os nomes revelados pela Polícia Rodoviário Federal (PRF), seguiam para a Favela do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. RIO - Dois homens foram presos na madrugada desta terça-feira, 16, na Ponte Rio-Niterói com quatro fuzis, carregadores e quase 500 munições. O motorista, de 34 anos, e o passageiro, de 21, que não tiveram os nomes revelados pela Polícia Rodoviário Federal (PRF), seguiam para a Favela do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A dupla foi abordada por agentes do Grupo de Patrulhamento Tático da 2ª Delegacia (Niterói) que vistoriavam veículos perto do pedágio. Os policiais suspeitaram dos ocupantes do carro com placa do Paraná e resolveram abordá-los. O nervosismo dos dois aumentou as suspeitas dos policiais, que iniciaram uma revista minuciosa.

No porta-malas do veículo, foram encontrados em uma bolsa três fuzis FAL calibre 7,62 milímetros, peças de um quarto fuzil, além de 23 carregadores municiados e 50 munições do mesmo calibre, totalizando 493 munições. Ao desmontarem a lateral do carro, os policiais encontraram as partes restantes do outro fuzil.

Com os suspeitos havia também quatro celulares e R$ 522. Eles confessaram que buscaram o armamento no bairro Engenho da Rainha, na zona norte do Rio, e estariam levando para a Comunidade do Salgueiro, em São Gonçalo.