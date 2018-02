Polícia busca 40 por suspeita de envolvimento com milícias no Rio

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio realiza, na manhã desta quinta-feira, 23, uma operação contra milícias que cumpre 40 mandados de prisão e 66 mandados de busca e apreensão em várias regiões da cidade. De acordo com informações preliminares da polícia, entre os procurados estão 13 policiais militares. Até as 9h30, ao menos oito pessoas tinham sido detidas, sendo quatro Pms.

A operação conta com 200 policiais civis e militares e é comandada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais. Os policiais estão divididos em 45 equipes e se concentram principalmente nas zonas norte e oeste da capital fluminense.