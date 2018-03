Polícia busca carga roubada em favela no Rio de Janeiro Cerca de 80 homens da Delegacia de Repressão de Furto de Cargas e da Delegacia de Roubo e Furto de Automóveis realizam uma operação na favela Parque Alegria, no bairro do Caju, zona portuária do Rio, nesta terça-feira, 18. O objetivo é checar automóveis e cargas roubadas que estariam no interior da favela. Dois homens já foram detidos, mas não há troca de tiros no local, no momento. O policiamento na linha vermelha, cujo trajeto se posiciona em cima da comunidade, foi reforçado.