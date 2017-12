Polícia do Rio busca australiano que desapareceu há 10 dias

RIO - Um turista australiano está desaparecido desde o último dia 21, no Rio de Janeiro. Rye Hunt, de 25 anos, foi visto pela última vez no Aeroporto Internacional do Rio. Imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram o turista saindo do aeroporto e embarcando em um táxi. Outra imagem o mostra no corredor de um prédio em Copacabana, zona sul, onde teria alugado um apartamento.

De acordo com as investigações, Hunt teria saído do apartamento com o passaporte e a carteira e nunca mais voltou. Os outros pertences, como a mala, foram encontradas pela polícia no apartamento alugado.

A investigação é conduzida pela Delegacia de Descoberta de Paradeiro. “No sábado, a equipe policial localizou o apartamento que o desaparecido se hospedou após sair do aeroporto do Galeão. Os objetos pessoais deixados pelo australiano foram apreendidos e a proprietária do apartamento foi ouvida”, informou a Polícia Civil.

A delegada Elen Souto pede que, quem tiver informações sobre Hunt, procure a polícia. Em sua página do Facebook, a irmã do australiano, Romany Brodribb, escreveu que a família não tem notícia dele, mas tem “esperança de que a exposição no Brasil vai nos trazer algumas informações”.