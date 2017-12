Polícia Civil apreende adolescente suspeito de esfaquear médico

Morto aos 56 anos, Gold foi enterrado no Cemitério Comunal Israelita, no Caju, zona norte. Os filhos Daniel, de 22 anos, e Clara, de 21, não deram entrevistas. A ex-mulher, Marcia Amil, também não conversou com os jornalistas. Cerca de 300 pessoas acompanharam o sepultamento. Dois protestos estão sendo convocados para o fim de semana, com missa, passeata e bicicletaço até o Palácio Guanabara, sede administrativa do governo estadual.

Aos policiais, o adolescente afirmou que roubava bicicletas na zona sul e demorava no máximo 35 minutos para pedalar até Manguinhos, onde mora com a mãe em um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida.

Ele largou os estudos há quatro anos. No momento em que foi apreendido, estava com um irmão, uma irmã e um cunhado e “não demonstrou muita emoção ao ser abordado”, disse o delegado. “A testemunha aponta categoricamente a autoria do latrocínio contra esse menor.”

Na delegacia, o suspeito depôs acompanhado da mãe, de uma irmã e de três advogados. Os registros policiais indicam que, das 15 detenções sofridas por ele, cinco foram por roubo com emprego de arma branca - o primeiro aos 11 anos. No corredor na frente do endereço onde mora foram achadas três facas, um facão e duas tesouras, informou a polícia.