Polícia Civil apreende drogas e armas em caminhão frigorífico no Rio

RIO - A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu na madruga deste sábado, 12, um caminhão frigorífico com grande quantidade de maconha e fuzis escondidos na lataria. Os agentes localizaram a droga e as armas em Piraí, na região sul do Estado.

O material apreendido foi encaminhado para a Cidade da Polícia, na Capital, e até o meio da manhã ainda estava sendo contabilizado.

+++ Polícia tenta acordo com ex-PM para informações sobre morte de Marielle

+++ Jungmann confirma que vereador, PM e ex-PM estão entre os investigados pela morte de Marielle

A ação foi conduzida por agentes do 27ª Distrito Policial (Vicente de Carvalho), com apoio da Delegacia de Homicídios da Baixada. Os policiais chegaram ao veículo a partir de investigações realizadas pelas duas delegacias.

Roubo de carga

Nesta sexta-feira, 13, a Polícia Federal realizou uma operação para desarticular uma quadrilha especializada em roubo de cargas no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Batizada de Operação Fórtio, a ação contou com a atuação de 110 policiais federais, que cumpriram 14 mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão.

Segundo a PF, as investigações tiveram início no ano passado a partir de imagens captadas do helicóptero de uma emissora de TV. As cenas mostravam saques a uma carga roubada, no Complexo do Lins, um conjunto de favelas na zona norte do Rio.

A operação para desarticular a quadrilha acontece simultaneamente no Rio, em Duque de Caxias e em Belford Roxo. Os presos serão indiciados por roubo, receptação e organização criminosa.

De acordo com a Polícia Federal, a ação contou com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal.