Polícia detém suspeito de matar socialite e mais seis no Rio

Quatro homens e três adolescentes foram detidos na manhã desta sexta-feira, 25, durante a operação Cruzada São Sebastião, em um condomínio no Leblon, no Rio, com o objetivo de desmontar o tráfico de drogas com participação de menores. Entre os detidos na operação, de acordo com o delegado, está o jovem acusado de envolvimento no assassinato da socialite Ana Cristina Johannpeter, ex-cunhada do empresário Jorge Gerdau, em 2006. Na época do crime ele era menor, de acordo com Deoclécio. A operação foi efetuada pelos policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) para cumprir oito mandados de apreensão contra menores e 31 de busca e apreensão nos apartamentos localizados em 10 prédios do condomínio, segundo informações do delegado titular da DPCA, Deoclécio de Assis. Foram apreendidos dois tabletes de maconha, cocaína e armas.