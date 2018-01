Polícia divulga nomes de dois suspeitos de morte de PM no Alemão

RIO - A Polícia Civil divulgou os nomes dos dois suspeitos apontados como os responsáveis pela morte do soldado da Polícia Militar Fábio Gomes da Silva, de 30 anos, que morreu nesta segunda-feira, 23, após ser baleado durante confronto com traficantes no Complexo do Alemão , na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, Igor Quirino Lopes da Silva e Thiago da Silva, ambos de 26 anos, são os responsáveis pela morte do PM. Contra ambos foram expedidos, na noite desta segunda-feira, mandados de prisão. A investigação foi feita pela 45ª Delegacia de Polícia (DP), que fica dentro do Alemão.

Fábio foi o quinto PM assassinado somente neste ano na região, ocupada desde 2010 pelas forças de segurança: primeiro o Exército e depois a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

Segundo o delegado titular da 45ª DP, Felipe Curi, Igor Quirino é "o principal responsável pelos confrontos no Complexo do Alemão e tem como função principal atuar como 'braço' armado do tráfico". Thiago também integra o "bando" de Igor, segundo o delegado.

"Os identificados têm antecedentes criminais por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas", informou a Polícia Civil. "Eles também tiveram a prisão preventiva decretada na semana passada, juntamente com outros 15 traficantes, em outro inquérito policial da 45ª DP, que apura os confrontos na região."

O soldado Fábio trabalhava na UPP Fazendinha, uma das quatro unidades do Alemão. Ele e um grupo de PMs faziam patrulhamento pela comunidade no domingo à noite, 22, quando, segundo a Coordenadoria de Polícia Pacificadora, depararam-se com homens armados que "ao avistarem os policiais atiraram contra eles". Baleado no rosto, o soldado chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, zona norte, em estado grave, mas não resistiu e morreu às 6h30 desta segunda-feira.

Em outra ocorrência no Alemão, na madrugada de domingo para segunda, dois adolescentes morreram. Segundo a PM, eles teriam trocado tiros com militares da UPP; moradores dizem que eram inocentes. O caso também foi para a 45ª DP e as armas dos PMs envolvidos na ação foram apreendidas. Segundo o delegado Felipe Curi, os adolescentes mortos, de 15 e 17 anos, já vinham sendo investigados por tráfico no Alemão.