Polícia diz que objeto achado em cemitério não era granada

A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que o objeto que encontrado em uma lixeira na frente do cemitério São João Batista, no bairro do Botafogo, nesta segunda-feira, 2, diferente do que foi divulgado, não era uma granada. A peça não identificada foi levada para a sede do Esquadrão Antibombas para análise.

Um menino de 12 anos, morador da favela Santa Marta, afirmou que encontrou o suposto explosivo em cima de um banco e jogou dentro a lixeira. Um vendedor ambulante viu a cena e chamou a polícia.

Os policiais isolaram a área e recolheram o objeto. O número de visitantes no cemitério durante o feriado de Finados deve chegar a 800 mil pessoas.