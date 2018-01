Polícia do Rio apreende duas toneladas de maconha na Rocinha Duas toneladas de maconha foram apreendidas pela polícia em uma grande operação realizada desde o início da manhã desta segunda-feira na favela da Rocinha, no bairro de São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. A droga teve que ser içada por um helicóptero que participa da operação. Além da maconha, um laboratório para a fabricação de drogas foi descoberto pela polícia e três pessoas foram detidas. Participam da operação cerca de 200 homens das polícias Civil e Militar do Rio, com apoio da Polícia Federal. "Nosso objetivo não é só apreender armas e prender traficantes. Queremos enfraquecer o tráfico de drogas na Rocinha, porque ele está tentando expandir seus negócios para outras favelas. Temos de dar um basta nessa tentativa", disse um delegado da polícia civil que participa da ação. Apesar da operação da polícia, o clima é de aparente tranquilidade na comunidade. (Por Rodrigo Viga Gaier)