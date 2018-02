Polícia do Rio faz operação de combate ao tráfico de drogas

SÃO PAULO - A polícia do Rio de Janeiro iniciou na manhã desta quarta-feira, 22, uma operação para cumprir 17 mandados de prisão contra uma quadrilha especializada em tráfico de drogas.

O bando seria formado por traficantes de classe média alta que atuam em Niterói, Laje do Muriaé e Búzios. Um helicóptero e cães farejadores participam do cerco. Até às 10h30 não havia informação sobre o número de presos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio, as investigações começaram há quatro meses e contaram com a colaboração dos setores de inteligência das Polícias Civil de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A ação é realizada pela Secretaria de Segurança Pública, com as polícias Civil e Militar. Oitenta homens participam da operação que conta com o apoio do Poder Judiciário e do Ministério Público, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecco).

COLETIVA

Mais informações sobre a operação serão divulgadas hoje, às 11hs, no auditório da 5ª DP (Rua da Relação, nº42, ao lado do prédio da Polícia Civil). Estarão presentes o Chefe de Polícia, Dr Allan Turnowiski; o Subsecretário de Intelegência, Dr. Rivaldo Barbosa; o Delegado Carlos Abreu; o Promotor Paulo Varela; e o Comandante do 1º BPM, Coronel Cesar.