Polícia investiga vídeo em que mulheres são torturadas por supostos traficantes

RIO - A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um vídeo, divulgado em redes sociais, em que duas mulheres e uma adolescente aparecem sendo torturadas por supostos traficantes, no Morro dos Tabajaras, em Copacabana, zona sul da cidade. As mulheres teriam sido sequestradas e torturadas por traficantes, segundo informou a assessoria de imprensa da Polícia Civil.

A investigação foi aberta na sexta-feira, 4, na 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana. Segundo a Polícia Civil, os traficantes "teriam raspado os cabelos das mesmas, sob a alegação de que elas eram informantes de policiais".

Ainda conforme a Polícia Civil, o vídeo foi identificado por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Tabajaras. No dia anterior, policiais da UPP Tabajaras haviam capturado Gabriel Alves de Lima, de 25 anos, no interior da comunidade durante uma operação policial.

"De acordo com os militares, Gabriel, antes de ser capturado, havia entrado em uma casa e feito duas das três referidas mulheres reféns", diz nota distribuída pela Polícia Civil. Gabriel foi preso em flagrante pelos crimes de associação ao tráfico de drogas e constrangimento ilegal.