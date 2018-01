Polícia do Rio ocupa três favelas para instalar UPP

Em apenas 30 minutos, cerca de 420 policiais militares liderados pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope) ocuparam na madrugada desta segunda-feira, 29, as favelas Cerro-Corá, Guararapes e Vila Cândido, no Cosme Velho, na zona sul do Rio, para a futura instalação da 33ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da cidade. Com a ação, a Secretaria de Segurança conclui o processo de pacificação de comunidades da zona sul. As outras duas favelas da região que ainda não têm UPPs já estão ocupadas permanentemente por forças de segurança. O Morro Santo Amaro, no Catete, está sob controle da Força Nacional de Segurança Pública desde o ano passado, quando foi implantado no local um núcleo do projeto "Crack, é possível vencer". E o Morro Azul, no Flamengo, possui uma companhia destacada da PM.

As três comunidades ocupadas nesta madrugada ficam aos pés do Cristo Redentor, principal ponto turístico da cidade que será visitado pelo papa Francisco durante a Jornada Mundial da Juventude, que será realizada de 23 a 28 de julho. Com a confirmação da visita do pontífice ao Corcovado, o Cerro-Corá acabou furando a fila do planejamento de pacificação da Secretaria de Segurança: até então, era dado como certo que a próxima região a ser pacificada seria o Complexo da Maré, conjunto de 15 favelas da zona norte cortado pelas três principais vias expressas da cidade: Linhas Amarela e Vermelha e Avenida Brasil. Com cerca de 130 mil moradores, a Maré é rota obrigatória para quem chega ao Rio pelo Aeroporto Internacional Tom Jobim e precisa se deslocar em direção ao centro ou à zona sul.

A operação desta segunda-feira começou às 5h, e contou com PMs do Bope, do Batalhão de Choque, do Batalhão de Ações com Cães, e do Grupamento Aéreo e Marítimo (GAM). Helicópteros deram apoio à ação. Não houve resistência dos traficantes. Como as três favelas são pequenas - possuem cerca de 2.800 moradores, segundo o Censo 2010 -, desta vez a ocupação não contou com apoio de blindados da Marinha.

Uma unidade móvel do Instituto de Identificação Félix Pacheco foi instalada próximo ao Cerro-Corá para realizar a identificação biométrica e facilitar a identificação de possíveis criminosos. A Polícia Civil disponibilizou também um ônibus itinerante da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam). Apreensões e suspeitos detidos serão encaminhados à 9ª DP (Catete). O Cerro-Corá ficará ocupado pelo Bope até a inauguração da UPP, prevista para ocorrer até o fim de maio. A unidade contará com efetivo de 190 PMs. A promessa do governo do Estado é inaugurar 40 UPPs até o fim de 2014, término deste segundo mandato do governador Sérgio Cabral (PMDB).