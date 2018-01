Polícia do Rio realiza operação na comunidade do Jacarezinho

SÃO PAULO – A Polícia do Rio de Janeiro realiza uma operação na comunidade do Jacarezinho, na zona norte da cidade, na manhã desta terça-feira. O objetivo é cumprir mandados de prisão de traficantes e suspeitos de homicídios.

Moradores da favela relataram nas redes sociais que ouviram intenso tiroteio por volta das 7h00.

OTT-RJ Informa: Tiros no Jacarezinho, localidade conhecida como Travessa Darci Vargas. Atenção na região. — Onde Tem Tiroteio-RJ (@RJ_OTT) 30 de janeiro de 2018

Ainda não há informações de feridos no confronto.

A Polícia do Rio também divulga nas redes sociais que permanece na Favela da Rocinha.

+++ RELEMBRE: No dia 12 de janeiro, o delegado Fábio Monteiro, de 39 anos, que atuava na Central de Garantias Norte, na Cidade da Polícia, no Jacaré (zona norte do Rio de Janeiro), foi encontrado morto a tiros no porta-malas de um carro, no início da tarde, perto do local em que trabalhava. Logo após o crime, policiais iniciaram uma operação na favela do Jacarezinho, a cerca de 800 metros da Cidade da Polícia, e em outras favelas da região. Houve tiroteios. Mais de 40 suspeitos foram detidos e conduzidos à Cidade da Polícia para prestar depoimento, mas até o início da noite o crime não havia sido esclarecido.