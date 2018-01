Polícia encontra embalagem de cocaína em local de rave

A polícia vistoriou na manhã desta segunda-feira, 29, o parque Happy Land, em Itaboraí, na região metropolitana do Rio. O local foi palco de uma festa rave, no fim de semana, em que um adolescente teria morrido vítima e intoxicação e outros 18 foram encaminhados a hospitais, com sinais de intoxicação por drogas. Segundo o delegado Antonio Ricardo Lima, da 71ª DP, de Itaboraí, foram encontrados grande quantidade de garrafas de bebidas alcoólicas e sacos usados para embalar cocaína no local em que foi realizada a festa Rave Tribe. Dois jovens permanecem internados, segundo informações da Secretaria Estadual da Saúde. Nesta tarde, três pessoas serão ouvidas, de acordo com o delegado. No domingo, os pais de L.F.A.M., de 17 anos, morto por intoxicação, prestaram depoimentos e poderão ser chamados novamente. Os organizadores do evento e amigos das vítimas também devem prestar depoimento esta semana.