Polícia Civil encontra mulher de comparsa de Fat Family

RIO - Durante operação realizada no morro Pavão-Pavãozinho, em Ipanema (zona sul do Rio), nesta quinta-feira, 23, para tentar localizar e prender a quadrilha de Nicolas Labre Pereira de Jesus, o Fat Family, a Polícia Civil do Rio só encontrou uma mulher que tem um filho com um comparsa de Fat Family, o traficante Neversino Garcia de Jesus, conhecido como Nezinho do Vidigal.

Fat Family foi resgatado no último domingo, 19, do Hospital Estadual Souza Aguiar, no centro do Rio. Nezinho é acusado de ter planejado e participado desse resgate.

A mulher, cujo nome não foi divulgado, foi levada à Delegacia de Combate às Drogas (Decod), onde prestou depoimento e seria liberada em seguida - até as 20 horas a liberação não havia sido confirmada.

A Polícia Civil pediu à Justiça a prisão preventiva de Nezinho e Fat Family, acusados de liderar o tráfico de drogas do Morro do Santo Amaro, no Catete (zona sul). Fat Family foi preso em 13 de junho nesse morro. Baleado durante um tiroteio com policiais, foi detido e levado ao Souza Aguiar, de onde acabou sendo resgatado por cerca de 15 comparsas armados com fuzis, granadas e pistolas.