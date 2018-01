Polícia encontra paiol do tráfico no Morro Dona Marta

Uma operação da Polícia Civil no Morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul carioca terminou por volta das 15 horas desta quarta-feira, 3, com um criminoso ferido e um paiol do tráfico de drogas desbaratado. Além de uma tonelada de maconha escondida em uma casa, os policiais apreenderam duas metralhadoras .30 e uma .50, ambas capazes de abater aeronaves de pequeno porte. As armas não foram usadas contra os policiais que encontraram pelo menos outros sete fuzis enterrados na mata que cerca a favela. Igor Vieira da Silva, de 18 anos, foi preso com um rádio-transmissor e confirmou que trabalhava como "olheiro" dos traficantes. Ele chorou ao ser preso e disse que entrou para o tráfico há apenas uma semana. A Secretaria Municipal de Saúde disse que ninguém deu entrada nos hospitais da região vítima de arma de fogo. A ação policial assustou os moradores e motoristas que trafegavam por Botafogo devido a um intenso tiroteio na parte da manhã. Nos acessos do morro, alguns moradores do Dona Marta esperavam o fim da operação para voltar à casa. A Escola Alemão Corcovado suspendeu as aulas e a direção da British School e do Santo Inácio proibiram os alunos de usarem o pátio por precaução contra as balas perdidas.