Policia estoura paiol do tráfico de drogas em favela do Rio

A Polícia Civil do Rio de Janeiro estourou na tarde de terça-feira, 16, um paiol do tráfico da favela Parada de Lucas, na zona norte da cidade. A operação foi desencadeada para cumprir mandados de prisões de ladrões de cargas. Ao chegaram à favela, os policiais foram recebidos a tiros pelos traficantes. Houve reação e os bandidos fugiram, mas ninguém ficou ferido. Após o confronto, os agentes chegaram a uma casa, onde encontraram o paiol do tráfico. No depósito foram encontradas drogas, uma granada e uma escopeta calibre 12. O material estava escondido dentro de uma parede falsa de uma casa, naquela comunidade. Foram apreendidos duas mil trouxinhas de maconha, 20 tabletes e mais cinco caixas da mesma droga, 15 coletes à prova de bala, uma espada militar e folhas de contabilidade do tráfico local. Os policiais também apreenderam uma quantidade de pó branco, possivelmente cocaína, mais que ainda precisava passar por perícia.