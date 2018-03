SÃO PAULO - O chefe da Polícia Civil, delegado Allan Turnowski, concederá entrevista coletiva às 11h30min, para falar sobre o incidente em que um juiz federal e duas crianças foram baleadas, no último sábado, 3, na Estrada Grajaú Jacarepaguá. A entrevista acontecerá no salão nobre do prédio da chefia de polícia, na Rua da Relação, 42, Centro.