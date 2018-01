Polícia faz operação em favelas do Rio de Janeiro

Os policiais militares do Rio de janeiro iniciaram na manhã desta quarta-feira, 10, uma operação em algumas favelas da cidade. As ações estão sendo feitas na favela do Jacarezinho, no Jacaré, no subúrbio do Rio, em Santa Teresa, no Centro, e no morro da Mangueira. De acordo com a polícia militar, a operação tem como principal objetivo combater o tráfico de drogas nas regiões. Até as 11 horas, não havia registros de confrontos entre policiais e traficantes. Ainda não foi divulgado um balanço da operação.