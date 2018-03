Polícia faz operação em quatro morros e prende 10 no Rio A Secretaria de Segurança Pública do Rio mobilizou nesta sexta-feira 280 policiais civis e militares para operações em quatro morros da Zona Norte, onde tem sido alto o número de assaltos e de confrontos com traficantes. Na operação foram presas 10 pessoas e apreendidas cinco pistolas e 150 quilos de maconha. Um carro Corola também foi recuperado. Nos morros do Macaco e da Bandeira, no bairro de Vila Isabel, cerca de 80 homens da Polícia Militar, segundo o comandante do 6º Batalhão, tenente-coronel Roberto Alves, tinham como objetivo prender alguns traficantes, que não foram localizados. "Esperávamos um confronto acirrado, mas eles são covardes e só atingem a população indefesa", lamentou o tenente-coronel. Já nos morros do Borel e da Formiga, no bairro da Tijuca, cerca de 200 policiais civis, comandados pelo delegado Deoclécio Francisco de Assis Filho, da Delegacia de Proteção a Criança e o Adolescente, depois de diversas buscas, apreenderam dois menores suspeitos de serem assaltantes, uma pistola, uma escopeta e uma bomba de fabricação caseira.