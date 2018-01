Polícia faz operação no Rio para desarticular quadrilha de aborto

Atualizada às 21h20

RIO - Na maior operação de combate a quadrilhas que praticam aborto no Brasil, realizada nesta terça-feira, 14, pela Polícia Civil, 57 pessoas foram presas no Rio, em São Paulo e no Espírito Santo. Entre os detidos há seis médicos, seis policiais civis, três policiais militares, dois advogados, uma bombeiro militar e um sargento do Exército. Cinco membros da quadrilha já estavam presos em outras investigações. Foram expedidos 75 mandados de prisão preventiva e 118 de busca e apreensão.

Medicamentos, máquinas de sucção, carros, documentos e R$ 555 mil em notas de reais e dólares foram apreendidos. Na casa do médico Aloísio Soares Guimarães, um dos chefes da quadrilha, foi encontrado o extrato de uma conta na Suíça com US$ 5 milhões. Sua primeira anotação criminal por aborto foi há 52 anos.

A quadrilha era dividida em sete núcleos, cada um com uma clínica, a maioria com endereços fixos em Copacabana e Botafogo, zona sul; Tijuca, Bonsucesso, Rocha e Guadalupe, zona norte; e Campo Grande, zona oeste. “As clínicas eram independentes, com áreas de atuação bem definidas e não competiam entre si, até porque a demanda era maior do que a oferta. Algumas até limitavam a quantidade de abortos por dia”, disse o delegado Felipe Bittencourt.