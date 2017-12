Polícia faz operação para coibir tráfico em região de linha de trem

RIO - Duas pessoas ficaram feridas e duas armas foram apreendidas durante operação do 27º Batalhão de Polícia Militar (Santa Cruz) com apoio do Comando de Operações Especiais (COE) e do Segundo Comando de Policiamento de Área (2º CPA - zona oeste). Eles fazem uma operação nas favelas do Rola e Antares, em Santa Cruz, nesta quinta-feira, 4.

O objetivo da ação, que conta com o veículo blindado (Caveirão), é coibir o tráfico de drogas na região, incluindo a estação de trem Tancredo Neves, do Ramal Santa Cruz da concessionária SuperVia.

As favelas não possuem Unidades de Polícia Pacificadora (UPP). A operação está em andamento.