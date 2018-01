Polícia faz operação para prender traficantes de anabolizantes

Agentes da Polícia Civil desencadearam, na manhã desta quinta-feira, uma operação para combater o tráfico de anabolizantes e remédios, além de cumprir 13 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão em diferentes pontos do Rio. Há diligências em Jacarepaguá e Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e Ilha do Governador, na zona norte. Medicamentos foram apreendidos e apresentados na Polinter na Praça Mauá no Centro do Rio.