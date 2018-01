Polícia faz operações em favelas no Rio; há troca de tiros Cerca de 150 policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e 6ª DP (Cidade Nova) iniciaram na manhã desta segunda-feira, 22, uma operação no Morro da Mineira, no Catumbi, zona Norte do Rio, segundo informações da polícia. Menina é atingida por bala dentro de escola no Jacarezinho Segundo a Globo News, um tiroteio entre traficantes e policiais estaria ocorrendo no local. A ação ainda não foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Rio. Outro tiroteio estaria acontecendo na Rua Itapiru, no Rio Comprido. Cerca de 200 homens de várias delegacias especializadas ocuparam o Complexo de São Carlos para cumprir mandados de prisão. Segundo as primeiras informações, ainda não confirmadas pela polícia, o tiroteio estaria ocorrendo nos fundos do cemitério do Catumbi.