Polícia faz perícia em prédio de São Conrado onde houve explosão

As causas da explosão estão sendo investigadas pela 15ª Delegacia de Polícia (Gávea). Na terça-feira, 19, a proprietária do apartamento 1.001, onde aconteceu a explosão, prestou depoimento.

RIO - Dois dias após a explosão que danificou oito apartamentos e deixou uma pessoa gravemente ferida, agentes da Polícia Civil fizeram perícia na manhã desta quarta-feira, 20, no Edifício Canoas, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro.

Funcionários e moradores do prédio foram ouvidos e outros estão sendo intimados a depor, de acordo com a Polícia Civil. As imagens das câmeras de segurança do condomínio também foram solicitadas.

Os policiais aguardam a melhora das condições de saúde do alemão Markus Bernard Maria Müller, que teve 50% do corpo queimado na explosão gerada na cozinha do apartamento onde morava.

Na terça-feira, Müller foi transferido do Hospital Miguel Couto, na Gávea, também na zona sul, para o Centro de Tratamento para Queimados do Hospital Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste. O estado de saúde dele ainda é muito grave.