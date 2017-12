Polícia investiga morte de DJ em hotel no Rio

A Polícia Civil apura a morte do DJ Valdemir dos Santos, de 37 anos, na última sexta-feira, 29. O corpo dele foi encontrado em um dos quartos do Hotel Sheraton, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Amigo de jogadores de futebol, ele aparece em fotos, publicadas em sua página no Facebook, com atletas como Ronaldinho Gaúcho e Jô. O caso está sendo investigado na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Segundo a Polícia Civil, a delegacia aguarda os laudos da perícia do local e do Instituto Médico Legal, com a causa da morte. Amigos da vítima já prestaram depoimento e outras testemunhas ainda serão ouvidas. Os investigadores também já pediram imagens de câmeras de segurança do hotel.

De acordo com o jornal Extra, o DJ foi encontrado com um corte no pé direito, próximo a uma mesa de vidro quebrada no quarto. Uma mulher que também estava no recinto se feriu, mas não corre risco de vida.

O corpo de Valdemir dos Santos será enterrado às 14h desta segunda-feira, 1, no Cemitério São Francisco Xavier, no Caju, bairro da zona norte do Rio.