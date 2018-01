Polícia Militar faz operação na Rocinha e em mais cinco favelas

RIO - A Polícia Militar informou que o Batalhão de Operações Especiais (Bope) realiza uma ação na Favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, 19, dois dias após o confronto entre traficantes no local que durou cinco horas. Nesta segunda-feira, 18, as Polícias Militar e Civil também realizaram um operação no local, com 400 policiais, e prenderam três pessoas. Além da Rocinha, o Bope também está na Favela do Vidigal, também na zona sul.

Outras quatro favelas também passam por operações policiais nesta manhã. O Batalhão de Polícia de Choque está no Morro São Carlos, no Estácio, e no Morro dos Macacos, em Vila Isabel e, o Batalhão de Ação com Cães (BAC), nas Favelas Chapéu Mangueira e Babilônia, na zona sul.

De acordo com a PM, as ações são desdobramentos da operação na segunda-feira, na Rocinha, para prender envolvidos na disputa do tráfico local. Questionado, o órgão não quis informar qual o efetivo de policiais empregado nestas operações.

Até as 9h40, houve apreensão de um fuzil, uma pistola e drogas, no Morro Chapéu Mangueira. Um suspeito foi ferido durante um confronto e levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon.