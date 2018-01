Polícia Militar substitui Forças Armadas no Complexo da Maré

RIO - As Favelas Praia de Ramos e Roquette Pinto, no Conjunto da Maré, zona norte do Rio de Janeiro, já estão ocupadas pela Polícia Militar, que vai substituir o Exército e a Marinha no complexo após um ano de atuação da Força de Pacificação no local. A PM fez um cerco nos acessos às duas comunidades na noite desta terça-feira, 31, e desde o início desta quarta-feira, 1º, recebeu mais reforços. Não foram registrados incidentes com traficantes.

Ao todo, 220 policiais militares já estavam na Maré havia quatro meses e, até 30 de junho, deve chegar o restante do contingente que vai compor as quatro bases da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Maré. A previsão inicial é de que sejam destacados 1.620 policiais. A Maré é composta por 16 favelas em que moram 140 mil pessoas.

A base da primeira UPP, que vai cobrir as áreas de Praia de Ramos e Roquette Pinto, deve estar pronta em 60 dias, segundo estimativa oficial.