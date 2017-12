Polícia prende 295 pessoas em operação para o Pan

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira, 30, o balanço da operação Pódium, organizada em função dos Jogos Pan-Americanos, no Rio de Janeiro. Entre 2 e 30 de julho, a ação realizada nas rodovias federais teve 295 pessoas presas e a apreensão de 48 armas de diversos modelos, 8.124 munições e 68 granadas. Quanto às drogas, foram recolhidos 39 quilos de cocaína, 31 quilos de maconha, 21 quilos de crack e 9.807 esferas de haxixe. Também foram recuperados 121 veículos. Os agentes da PRF encontraram ainda R$ 117 mil e US$ 30 mil, em espécie, e 41 cartões de crédito sem origem comprovada. A operação, que consumiu R$ 6 milhões, contou com 2 mil polícias, 200 viaturas, 250 motocicletas, cinco helicópteros e três Unidades de Terapia Intensiva móveis. E, apesar do encerramento do Pan, cerca de 330 policiais de outros Estados serão mantidos no Rio para acompanhar os Jogos Parapan-Americanos 2007. A PRF pretende retomar ainda a operação intitulada Centurião, lançada em abril, nas vias de acesso ao Rio.