Polícia prende 4 e apreende 3 por estupro coletivo de menina de 16 anos

RIO - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu quatro homens e apreendeu três menores de idade acusados de cometer estupro coletivo contra uma adolescente de 16 anos, em Ricardo de Albuquerque, bairro da zona norte da capital fluminense. O crime teria acontecido na noite da última segunda-feira, 3, perto da região da 31º Delegacia de Polícia (Ricardo de Albuquerque).

De acordo com a polícia, a vítima teria concordado em ir até o local do crime com o namorado. Ao chegar lá, teria sido abordada por outros quatro homens, que cometeram o estupro. Outros dois homens teriam participado assistindo à ação.

Segundo a polícia, a menina contou na delegacia que seria vítima de abusos desde os 9 anos. O delegado Renato Perez informou que vai investigar se os casos têm relação com o mesmo grupo.

A adolescente deixou o Rio de Janeiro junto com a família por questões de segurança.