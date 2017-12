Polícia prende gerente do tráfico de favela da zona norte do Rio

RIO - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na manhã desta quinta-feira, 14, Ênio Costa de Oliveira, conhecido como Rei Eco, gerente do tráfico de drogas da Favela da Lagartixa, no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, na zona norte, e apontado como um dos homens de confiança do traficante Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os agentes da delegacia de Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) realizavam diligências na área da Pavuna para coibir o roubo de cargas na região quando suspeitaram de um veículo modelo Voyage, de cor prata e vidros escurecidos, que estava parado em frente à Rua Pedro Jória, em Coelho Neto, na zona norte.

No interior do veículo, os policiais encontraram com o traficante, uma pistola calibre 9 mm com munição. A arma foi apreendida.

Rei Eco possui várias passagens pela polícia por tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de uso restrito e já foi encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

O traficante Playboy é um dos chefes da facção Amigos dos Amigos (ADA) e chefia a venda de drogas nos Morros da Pedreira e da Lagartixa, em Costa Barros. O Disque-Denúncia oferece recompensa de R$ 50 mil pelo paradeiro do criminoso.