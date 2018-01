Homem é preso ao tentar entrar armado em fórum no RJ

RIO - O agricultor Sueli Soares da Rocha, de 72 anos, foi detido por volta das 10 horas desta quinta-feira, 31, ao tentar entrar no Fórum de Saquarema, na Região dos Lagos fluminense, com um revólver de calibre 38 com numeração raspada e municiado com seis projéteis. A arma estava em uma mochila e foi descoberta quando o objeto foi submetido ao aparelho de raio-X que funciona na portaria do fórum. Segundo a polícia, Rocha iria acompanhar uma audiência.

Como o agricultor não tem autorização para portar armas, foi levado à 124ª DP (Saquarema), onde prestou depoimento. Ele contou que anda armado porque é ameaçado por uma pessoa que teve um familiar assassinado há cerca de dois anos. Rocha é suspeito de ter cometido o homicídio, praticado com um revólver calibre 38 semelhante ao apreendido no fórum.

Um confronto balístico será realizado para verificar se o disparo que causou o homicídio partiu da arma apreendida. A Polícia Militar foi até a casa de Sueli, no bairro Palmital, em Saquarema, fez uma revista e encontrou uma espingarda também municiada, que foi apreendida. Como o revólver estava com numeração raspada, o agricultor permaneceu detido.

São Paulo. Na última quarta-feira, uma juíza foi feita refém e ameaçada de morte dentro do Fórum Butantã, na zona oeste de São Paulo. O agressor chegou a jogar gasolina sobre o corpo da magistrada e ameaçou atear fogo. A polícia interferiu e, após negociação, conseguiu libertar a juíza. O agressor foi preso.