Polícia prende suspeito de comandar tráfico na favela do Jacarezinho, no Rio

SÃO PAULO - Policiais civis do Rio de Janeiro e do Distrito Federal prenderam neste domingo, 13, um homem que é suspeito de comandar o comércio ilegal de drogas na comunidade do Jacarezinho, na zona norte da capital fluminense.

Nilson Roger da Silva de Freitas, conhecido como Roger do Jacarezinho, era foragido da Justiça e estava em uma casa na cidade de Luziânia, em Goiás.

Segundo a Polícia Civil, contra Roger havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça, pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com as investigações, o homem comandava as operações ilegais a partir de Luziânia e estava foragido há sete anos. Suspeita-se que ele seja articulador de diversos ataques a policiais de Unidades de Polícia Pacificadora./AGÊNCIA BRASIL