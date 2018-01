Polícia prende suspeitos de arrastão na Ponte Rio-Niterói

RIO – Três suspeitos foram detidos na noite de sábado, 13, após um arrastão numa das descidas da Ponte Rio-Niterói, no lado carioca, informou a Polícia Militar (PM). A ocorrência foi atendida por policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais.

Segundo a Polícia Civil, Lucas Fernandes Crispim, de 21 anos, foi preso em flagrante, pelos crimes de roubo e corrupção de menores. Com ele, a polícia apreendeu, por fato análogo ao crime de roubo, dois adolescentes de 15 e 16 anos.

As investigações apontam que Crispim e os dois adolescentes foram os responsáveis pelo arrastão. A Polícia Civil informou que os três dirigiam um veículo roubado e pararam o carro no meio de trânsito, numa das descidas do Viaduto do Gasômetro, uma das saídas da Ponte Rio-Niterói. Após saltarem do carro, os três suspeitos assaltaram os motoristas que foram forçados a parar atrás do carro que usavam. Na ações, os policiais recuperaram cinco carros roubados. Ainda conforme informações da PM, com os cinco suspeitos foram apreendidas duas pistolas 9 milímetros e munição.