Polícia prende traficante de drogas da alta sociedade carioca

Policiais da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) da Polícia Civil prenderam ontem o italiano Gaetano Maffizzoli , que prestava serviços como motorista em um hotel cinco estrelas em Ipanema, zona sul do Rio. Ele é acusado de vender drogas para pessoas da alta sociedade carioca, segundo a polícia.

De acordo com a Polícia Civil, foram apreendidos um carro Mercedes e uma moto, de propriedade do traficante. Os veículos seriam usados para entregas de drogas em bairros da zona sul e na Barra da Tijuca, zona oeste. Durante a prisão, em flagrante, a polícia informou ter encontrado 3 kg de cocaína pura no apartamento do italiano, no Leblon, zona sul, onde também foram apreendidos R$ 40 mil, celulares e computadores portáteis,.

Segundo policiais, o suposto traficante ampliou a rede de contatos ao prestar serviços de motorista em um dos hotéis mais sofisticados de Ipanema. A próxima etapa da investigação será buscar os clientes de Maffizzoli.

O advogado criminalista Rafael Faria disse que houve violação constitucional do domicilio de seu cliente. Segundo ele, o italiano foi preso fora do apartamento, e forçado a levar os policiais até lá.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Quando você fere um direito constitucional como o domicilio, tudo o que é encontrado se torna ilícito”, afirmou o advogado, conforme divulgou sua assessoria de imprensa.