Polícia do Rio prende três jovens acusados por tráfico de drogas

RIO - Três jovens foram presos em flagrante na manhã deste domingo, 7, acusados de tráfico de drogas, no Recreio dos Bandeirantes, bairro de classe média alta da zona oeste do Rio. A prisão ocorreu na casa de um deles, onde ocorria uma festa. Com os acusados, foram encontrados meio quilo de maconha, LSD, balanças de precisão e também réplicas de pistolas e fuzis.

Os jovens Lucas Gonzaga Assaf Nazareth, Luiz Augusto Pinheiro Heyerdahl Cesário da Costa e Sheran Raphael Del Corona Brugioni são universitários e a suspeita é que eles fornecessem as drogas aos colegas. Eles foram indiciados por tráfico de drogas, segundo policiais da Delegacia de Combate às Drogas (Dcod).