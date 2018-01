Polícia resgata criança levada em carro roubado na Baixada Fluminense

RIO - Uma criança de 3 anos foi resgatada na noite desse sábado, 20, pela polícia depois que o carro em que estava com os pais foi levado por assaltantes, na Baixada Fluminense. Segundo informações da Polícia Militar, os bandidos abordaram o carro da família em Nova Iguaçu e levaram a menina junto com o automóvel. Os pais conseguiram pedir socorro a policiais e agentes do 20º Batalhão de Polícia Militar fizeram buscas aos assaltantes e conseguiram encontrar a criança. Ela foi abandonada pelos bandidos na região. A ocorrência foi registrada na 52ª Delegacia de Polícia.

Foi o terceiro caso semelhante em apenas uma semana. Na terça-feira, 16, dois assaltantes renderam uma mulher que dirigia uma Hyundai Tucson preta. Os bandidos levaram o automóvel antes que ela conseguisse retirar o filho de dentro do veículo, uma criança de quatro anos. O roubo ocorreu na porta do Hospital Municipal Pedro II, no bairro de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. A criança ficou em poder dos assaltantes por aproximadamente uma hora. Policiais conseguiram identificar e perseguir o veículo por cerca de 25 quilômetros, até que os assaltantes abandonaram o carro com a criança, ilesa, e fugiram a pé.

No dia seguinte, 17, uma van escolar com motorista e crianças a bordo foi roubada por dois assaltantes em Itacoatiara, bairro de Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Um dos ladrões assumiu a direção e foi até um bairro vizinho, onde libertou o motorista e as crianças, antes de seguir com o veículo. Ninguém se feriu.