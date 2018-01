Polícia vai pedir prisão de soldado suspeito de matar o dançarino DG

A Polícia Civil do Rio concluiu o inquérito que apura a morte do dançarino Douglas Rafael da Silva Pereira, de 26 anos, conhecido como DG, que trabalhava no programa "Esquenta", da TV Globo, e foi assassinado na madrugada de 22 de abril de 2014, durante uma ação policial na favela do Pavão-Pavãozinho, em Ipanema, na zona sul do Rio.

Segundo o Jornal Nacional, da TV Globo, o soldado Walter Saldanha Correa Júnior foi indiciado pelo homicídio e terá sua prisão pedida nesta quarta-feira, 4, pelo delegado Gilberto Ribeiro, da 13ª DP (Ipanema). Outros seis policiais militares foram indiciados por falso testemunho e prevaricação. Dois PMs foram inocentados.

Até as 21h desta terça-feira, a Polícia Civil do Rio não havia confirmado os indiciamentos. Segundo a versão dos policiais, por volta das 22h do dia 21 de abril de 2014 alguém ligou para o Disque-Denúncia e avisou que o chefe do tráfico local, conhecido como Pitbull, estava no teleférico que serve a comunidade.

