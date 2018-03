Policiais civis fazem passeata por reajuste no Rio

No segundo dia da greve da categoria, policiais civis do Rio fizeram nesta terça-feira, 21, uma passeata nas ruas de Laranjeiras, na zona sul do Rio, para protestar contra a proposta do governador Sérgio Cabral Filho (PMDB) de conceder 25% de reajuste salarial, parcelado em 24 meses, para profissionais da segurança, saúde e educação. Cerca de 50 policiais bloquearam o trânsito do Túnel Santa Bárbara e passaram canecas e panelas entre pedestres e motoristas, como se pedissem esmolas. Em frente ao Palácio Guanabara, o grupo se uniu a profissionais de saúde e professores (também em greve), na maior manifestação de servidores estaduais enfrentada por Cabral, com cerca de 800 pessoas. A greve de três dias dos policiais civis começou na segunda-feira. Como determina a lei, 30% do efetivo foi mantido nas delegacias. Apenas prisões em flagrante, roubos e furto de veículos e remoção de cadáver são registrados. Apesar de Cabral ter anunciado o corte do ponto dos grevistas, o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, reuniu-se com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, Fernando Bandeira. Segundo o presidente, o secretário prometeu interceder junto ao governador para reabrir as negociações em torno da reincorporação de uma gratificação da categoria. "Retomado o diálogo, acaba o movimento. Ninguém quer prejudicar a população", afirmou Bandeira. Para os sindicalistas, o movimento grevista foi detonado pelo próprio governador, quando reuniu parte do secretariado e anunciou, em entrevista coletiva na semana passada, o plano de reajuste gradativo dos salários de funcionários das áreas consideradas por ele "estratégicas". O anúncio surpreendeu as três categorias, que interpretaram o gesto como o fim das negociações que estavam em curso com o governo estadual. "O governador conseguiu, pela primeira vez, unir os servidores da saúde, da educação e da segurança", afirmou o presidente do Sindicato dos Médicos, Jorge Darze. Os profissionais de saúde não entraram em greve, mas a categoria promete engrossar todas as manifestações de professores e policiais. A próxima manifestação está marcada para esta quarta-feira, quando os servidores pretendem pressionar os deputados estaduais a rejeitar a proposta de Cabral na Assembléia. Indignação e bom humor O protesto foi marcado pela indignação e pelo bom humor. Professores traziam faixas ironizando o parcelamento do reajuste. "Governador, sem juros só nas Casas Bahia", dizia uma delas, com um desenho do governador caracterizado como o mascote da loja. Enquanto recolhiam moedas de pedestres e passageiros de ônibus, alguns policiais brincavam: "Eu poderia estar extorquindo, mas estou aqui pedindo uma esmola". "Como estamos sendo tratados como mendigos, estamos agindo como tal", queixou-se o inspetor Francisco de La Torre. O inspetor Marcelo Campos, acenou para os 120 PMs convocados para proteger o palácio com uma nota de R$ 2. "Vocês não podem se manifestar, mas sabemos o que está no coração de vocês. Tem PM morrendo por essa merreca aqui", disse. Apesar de terem bloqueado o trânsito por duas vezes, os manifestantes não conseguiram que uma comissão fosse recebida no interior do palácio. O governador estava reunido com todo o seu secretariado em um edifício do Centro do Rio para tratar do gerenciamento dos projetos do PAC no Estado.