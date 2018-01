Policiais e criminosos entram em confronto em UPP no Rio

RIO - Policiais e criminosos armados entraram em confronto no Complexo do São Carlos, na região central do Rio, na manhã desta segunda-feira, 2. Segundo o comando da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) São Carlos, o tiroteio ocorreu por volta das 9 horas em uma localidade conhecida como "Bica".

Até o momento, não há informações sobre feridos no incidente. O policiamento foi intensificado na região e ações de “varredura” estão sendo realizadas em busca dos suspeitos.